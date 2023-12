Antoine de Lacoste : La guerre en Ukraine à un tournant

Vingt et un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le conflit semble être à un tournant. La croisade occidentale lancée contre la Russie sous la houlette de Washington a clairement échoué, et dans tous les domaines.

Economiquement tout d’abord. Les sanctions (nous en sommes à la treizième ou quatorzième vague, on ne sait plus) n’ont eu finalement aucun effet sur l’économie russe. Celle-ci, loin d’être « à genoux » ou d’être « détruite » en dépit de la menace martiale de notre visionnaire ministre de l’économie et des finances, se porte fort bien. La croissance 2023 devrait atteindre 1,5% contre 0,8% pour l’ensemble de la zone euro et 2024 s’annonce encore mieux.

Le pétrole et le gaz russe se vendent toujours, notamment à la Chine et à l ‘Inde, qui en revend d’ailleurs à l’Europe. Celle-ci se fournit maintenant largement auprès des Etats-Unis, que ça doit bien faire rire, sous forme de GNL hors de prix, obtenu à partir de gaz de schiste, lui-même interdit d’exploitation en France.

La suite