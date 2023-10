Punaises de lit, Lola, BV… Wikipédia, une encyclopédie idéologique

Il aura suffi d’une simple interrogation de Pascal Praud pour déclencher une guerre d’édition sur Wikipédia. Le 29 septembre dernier, l’animateur de « L’Heure des pros », sur CNews, s’interroge, à l’antenne, sur la prolifération des punaises de lit. « Est-ce que ce sont ces personnes [issues de l’immigration] qui n’ont pas les mêmes conditions d’hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les apportent ? » demande-t-il à ses chroniqueurs. Aussitôt, les réactions indignées de la gauche se multiplient sur les réseaux sociaux. Et au même moment, sur Wikipédia, l’article consacré aux punaises de lit devient le théâtre d’un affrontement idéologique, symbole des biais de l’encyclopédie en ligne.

Guerre d’édition sur les punaises

Plus de 90 modifications en cinq jours ! Depuis le 29 septembre, l’article de Wikipédia consacré aux punaises de lit, a priori peu sujet à controverses, n’a cessé d’être réécrit. Derrière leurs écrans, les contributeurs de la plus célèbre encyclopédie en ligne se sont livrés à une véritable guerre d’édition. En cause : la suppression d’un paragraphe établissant un lien entre l’immigration et la prolifération de ces petits insectes. En effet, jusqu’au 29 septembre au soir, en cliquant sur l’onglet « Histoire » de cette page Wikipédia, on apprenait que les punaises « se développent à nouveau, notamment dans les environnements urbains, en raison de la multiplication des échanges commerciaux et de voyageurs avec les pays du tiers-monde dans lesquels les punaises n’ont jamais été éradiquées ». Mais le lendemain, soit le samedi 30 septembre, à la place de ce paragraphe, il est désormais simplement expliqué que ces insectes « se développent à nouveau, notamment dans les environnements urbains, en raison essentiellement de la multiplication des échanges commerciaux et des mouvements de population (tourisme, voyages d’affaires…) ». Exit, donc, la mention du « tiers-monde ».

