La presse mainstream, de plus en plus orwellienne, en est persuadée : la pensée unique c’est le pluralisme

Ces derniers temps, il est beaucoup question de la « déontologie de la presse ». Edwy Plenel l’évoque régulièrement ; les journalistes de Libération et ceux du JDD disent craindre sa disparition ; tous réclament de nouvelles lois renforçant l’indépendance éditoriale des rédactions et assurant ainsi, selon eux, le déploiement d’une charte déontologique en béton armé. En réalité, leur souhait est qu’il n’y ait plus qu’un seul journalisme, un journalisme dogmatique, woke, de gauche, celui-là même qui est enseigné dans la plupart des écoles de journalisme. Au nom du pluralisme, certains journalistes adaptent leur conception de ce dernier à leurs opinions politiques et dénoncent, en vue de les faire taire, les petits camarades qui ne pensent pas comme eux ou les citoyens qui échappent à la doxa.

