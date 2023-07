Beaucoup de « Kévin et Mattéo »

Par Pascal Bachélerie

Une fois n’est pas coutume, la phrase du jour revient à mon humble avis au ministre de l’intérieur Gérald Darmanin qui a été invité à répondre aux questions des sénateurs, après les nuits d’émeutes qui ont mis de nombreuses villes françaises à mal… Celui-ci a voulu mettre l’accent sur le fait que celles-ci ne pouvaient pas être mises sur le compte de l’immigration incontrôlée…

La preuve selon lui reviendrait aux prénoms des interpellés, où se trouveraient parmi eux de nombreux « Kévin et Mattéo »… Alors, rassurez-vous il n’a présenté aucun chiffre pour appuyer ses dires, mais à en croire le ministre de l’intérieur, la plupart des interpellés seraient des « Français » nés en France… Là aussi, il n’y a aucun chiffre, mais le ministre est sûr de lui, la forte augmentation des entrées légales et illégales sur le territoire national n’a aucun rapport avec les violentes attaques nocturnes de la semaine écoulée…

Tout de même ce ministre a de la suite dans les idées, déjà lors de la finale de la coupe des champions à Saint-Denis entre Liverpool et le Real Madrid le 29.05.2022, nous avait expliqué que les actes de violences aux alentours du stade de France étaient dus aux milliers de hooligans anglais présents lors de la finale, et même confronté aux images vidéo, il avait continué sur sa lancée… Il y avait selon lui un grand nombre de supporters anglais venus sans tickets… On se souvient de la disparition rapide des vidéos des caméras placées autour du stade, et depuis plus rien… Affaire classée, on circule…

Eh bien au Sénat, il renouvelle cet « exploit » qui consiste à nous proposer une nouvelle version des nuits d’émeutes avec des Français qui ont des prénoms qui répondent au politiquement correct… Ce sont bien entendu des Kévin et Mattéo qui ont saccagé la France… D’ailleurs regardez bien les images de l’attaque du magasin Nike à Paris, la plupart des visages sont noirs… Mais l’explication, c’est sûrement que Kévin et Mattéo se sont noirci le visage, pour nous faire croire que nous aurions des immigrés clandestins parmi les casseurs…

Sacré Darmanin… Il ne manque pas d’aplomb, et il dit tout cela très sérieusement, et selon lui il n’y a nullement besoin de changer la politique immigrationiste de la France… Pour reprendre ses mots « l’immigration zéro serait impossible, et elle ne serait même pas souhaitable… »

Selon lui, il est certes nécessaire de « mieux contrôler les entrées sur le territoire », mais on ne peut pas empêcher les populations de vouloir rejoindre l’Europe… Il n’empêche qu’on aimerait bien demander au ministre pourquoi il n’y a pas de telles émeutes en Pologne ou en Hongrie? C’est curieux, non ? Mais sans doute n’ont-ils pas de Kévin et Mattéo chez eux…

En tout cas, si la situation actuelle n’était pas aussi grave, cela pourrait prêter à sourire…

Le problème, c’est que l’on continue à nous mentir, et le pire dans tout cela, c’est que dans quelques jours on aura sans doute même oublié que nous vivons dans une poudrière prête à exploser !