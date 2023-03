Urgent : en Égypte, le français devient obligatoire

Par Ilyes Zouari

Président du CERMF (Centre d’étude et de réflexion sur le Monde francophone

Par un Décret présidentiel du 16 mars 2023, et après avoir supprimé son caractère obligatoire il y a quelques décennies, et bien que n’ayant pas de pays francophones frontaliers, l’Égypte vient d’annoncer que le français sera de nouveau une matière obligatoire, à partir de la rentrée 2024.

L’Égypte souhaite ainsi faire décoller son économie, en se rapprochant notamment de l’Afrique francophone, de loin la partie économiquement la plus dynamique du continent, la moins endettée, la moins touchée par l’inflation, la plus stable, la moins inégalitaire et la moins violente……N’en déplaise à ceux dont les connaissances et/ou l’honnêteté sur l’Afrique sont fort limitées, de certains journalistes à certains universitaires, en passant par Kemi Seba ou Kako Nubukpo…

En illustration un résumé en une image de la supériorité francophone sur une décennie entière (2013-2022): croissance, inflation et endettement.

Enfin, tous nos remerciements à l’agence Ecofin pour avoir été la première à relayer cette information en version française.

