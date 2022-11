Maurras et le Fascisme [2]

C’est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, dont nous reprenons aujourd’hui la publication actualisée. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme – russe, français ou mondial – qui s’est effondré. L’assimilation – notamment, mais, bien-sûr, pas seulement – de l’Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme ou un procédé de simple propagande, fort répandu dans le monde des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l’on commet l’erreur de le décontextualiser de sa stricte filiation italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d’idéal rêvé. La montée des populismes dans l’Europe et le monde d’aujourd’hui remet ce sujet sur le devant de la scène politique. Cette étude de Pierre Debray remet les choses au point, les pendules à l’heure, et dissipe erreurs, ou approximations. Elle s’étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. JSF

