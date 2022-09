Elisabeth II n’est plus

La Reine n’est plus, la Reine est morte. Ce n’était pas notre reine, et pourtant les Français se sentent en deuil car ils regrettent obscurément leur propre Roi et ce qu’il représentait. Un monde s’écroule. Il y avait la Reine, comme nous avons eu avant la funeste Révolution le Roi. Elle était une femme exceptionnelle, précisément parce qu’elle avait accepté sa charge, sa mission en offrant sa vie à la tête d’un empire déclinant.

Élisabeth II incarnait la permanence des institutions supérieures de l’État, inaccessibles aux aventuriers de passage et qui donnent son unité au pays. Nous, Français, ne pouvons nous empêcher d’envier les Anglais qui ont gardé une monarchie respectée dans le monde, certes sous une forme réduite qui ne saurait être la forme française, mais capable quand même d’inscrire toute une nation dans la continuité et donc dans l’Histoire.

D’autant que la longévité de la reine Élisabeth lui a permis d’être le témoin de soixante-dix ans de l’histoire du monde, durant lesquels, loin de se contenter de jouer un rôle de simple figurante, elle a su se comporter très honorablement, devenant pour le peuple Britannique un exemple et un sujet d’admiration.

C’est pourquoi l’Action Française rend hommage à cette Reine qui aura si bien tenu sa place dans cette fiévreuse planète, et adresse au roi Charles ainsi qu’au peuple britannique ses plus sincères condoléances. La Reine est morte, vive le Roi !