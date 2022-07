[Tribune] Ukraine : Politique de l’émotion contre réalités économiques et stratégiques

La guerre en Ukraine a profondément bouleversé et choqué l’opinion publique européenne et occidentale : agression militaire d’un État, indépendant et membre des Nations unies !

C’est là, prima facie, une évidence pour nombre d’observateurs qui estiment que la Russie est sans conteste l’agresseur. Relevons qu’au regard du droit international, cette agression est identique à l’agression américaine contre l’Irak le 20 mars 2003, n’en déplaise aux oublieux.

Certains experts s’interrogent néanmoins sur les motivations du Kremlin et émettent l’hypothèse que cette opération militaire serait une guerre préemptive pour prévenir une attaque ukrainienne contre les deux républiques du Donbass reconnues par Moscou. Guerre préemptive ou non, peu importe au demeurant, car l’attaque russe est aux yeux du monde une réalité incontestable.

