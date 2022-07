Incendies : le chef des députés LR Olivier Marleix demande la réintégration des pompiers suspendus

Privée de majorité absolue, la Macronie est contrainte d’écouter ses oppositions et de mettre son arrogance en sourdine. Certes, son chef a persisté, cette semaine, à nous jouer sa partition alternant saillies vulgaires et métaphores mythologisantes, oubliant sans doute que Vulcain était le dieu boiteux. Et dans la forge, la vraie, pas celle des pelouses de l’Élysée mais dans le travail concret de l’Assemblée et du gouvernement, ça boîte fort. Par exemple sur la suspension des soignants non vaccinés, comme l’a montré le député RN Bénédicte Auzanot.

Or, il existe d’autres catégories d’agents dont la suspension est tout aussi contestable : les pompiers. Surtout en période d’incendies estivaux et alors que la France a annoncé avoir fait appel à l’Italie et à la Grèce. C’est ce cheval de bataille qu’a enfourché Olivier Marleix, le nouveau patron des députés LR, mardi 13 juillet, sur Sud Radio. Pour Olivier Marleix, « aujourd’hui, on interdit aux pompiers par exemple d’exercer, tout cela n’est pas sérieux. […] Un pompier non vacciné, aujourd’hui, on a besoin de lui sur le terrain ».

