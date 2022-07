Quand on prive les Français de moutarde, ça leur monte au nez ! 

Par Philippe Oswald (LSDJ)

Depuis plusieurs semaines, les Français ne trouvent plus de moutarde – surtout la « vraie », celle qui pique le nez – dans les rayons des supermarchés. Et cette privation de leur condiment favori les exaspère, comme en témoignent les réseaux sociaux. Accusé de dissimuler des stocks de moutarde dans une vidéo visionnée près de 600 000 fois sur Twitter et partagée plus de 16 000 fois sur Facebook, le groupe Carrefour a dû réagir, relate Capital (13 juillet). Les palettes prétendument filmées dans un de leurs entrepôts appartiennent en réalité à un magasin d’une autre enseigne : selon Franceinfo, elles auraient été filmées dans un entrepôt de la société Reine de Dijon, numéro trois de la moutarde en France, et destinées au groupe Leclerc. Mais si aucun ordre n’a été donné pour les stocker sine die, la société Reine de Dijon a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de fournir de nouvelles livraisons avant la fin du mois de juillet en raison de la pénurie de graines de moutarde. En cause : le déficit de production en France depuis l’interdiction d’un pesticide (merci les écologistes), la sécheresse au Canada, premier producteur mondial, et la guerre en Ukraine, troisième producteur mondial, avec les effets conjugués de l’embargo sur la Russie, second producteur mondial, et le blocage des ports ukrainiens… Et comme d’habitude, la pénurie a été précipitée par le stockage de consommateurs inquiets de la raréfaction de la moutarde sur les présentoirs…

Mais cette explication ne suffit pas à calmer l’ire des consommateurs : pourquoi les autres pays européens n’ont-ils pas ce problème comme en témoignent des photos ou des vidéos provenant de supermarchés d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Suisse, d’Irlande, de Roumanie, de Norvège… ? Interrogé par Le Figaro (13 juillet), Luc Vandermaesen, président de l’Association moutarde de Bourgogne et directeur général de Reine de Dijon, explique : « Les industriels français fabriquent essentiellement de la moutarde de Dijon et de la moutarde à l’ancienne, avec une variété de graine appelée graine brune », laquelle est produite majoritairement au Canada, victime de mauvaises récoltes l’an dernier. Alors que leurs voisins sont moins accros à la moutarde « qui pique », huit français sur dix consomment, en moyenne, 1 kg de moutarde par an ce qui en fait de loin les plus gros consommateurs au monde… Mais cela ne nous a pas empêchés de laisser filer la production à l’étranger… Avant de subir une redoutable sécheresse l’an dernier, le Canada fournissait 80% de la graine transformée en France.

Du coup, certains se réveillent… un peu tard. « Je crains que cela ne prenne encore un peu de temps avant de pouvoir se réapprovisionner. Ça sera tendu jusqu’en 2024 », confie Luc Vandermaesen (Le Monde, 12 juillet). Faisant preuve d’optimisme, Paul-Olivier Claudepierre, co-propriétaire de la vénérable maison de vinaigres, moutardes et cornichons 100% français Martin-Pouret, voit dans cette pénurie une opportunité : « C’est l’occasion pour la filière agricole de relocaliser la production, et pour le public de se rendre compte de l’absurdité de la situation : on cultive à des milliers de kilomètres une graine qu’on va récolter, amener au port, faire traverser l’océan en conteneur, pour finir par la transformer chez nous. Ça coûte cher, et quel beau bilan carbone ! »

La morale de cette histoire piquante est tirée par la journaliste Emmanuelle Ducros dans une vidéo du journal L'Opinion (en lien ci-dessous). « La moutarde, explique-t-elle, est au carrefour de toutes les questions d'actualité : paradoxes agricoles, perte de souveraineté, changement climatique et guerre en Ukraine. Tout se conjugue pour que la France, qui ne produit presque plus de moutarde faute de techniques culturales adaptées après l'interdiction des insecticides (…), peine à se procurer les 35 000 tonnes de graines dont elle a besoin. » Un mot sur cette interdiction : « Jusqu'en 2016, la France produisait un tiers de ses besoins en graines de moutarde.