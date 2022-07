Un ancien officier français détenu depuis un an à Madagascar : sa fille parle à Boulevard Voltaire

Le silence est pesant sur le sort de Philippe François. Ce colonel passé par Saint-Cyr et les troupes de Marine, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite, titulaire de la croix de guerre TOE [théâtre des opérations extérieures, NDLR] et de la croix de la Valeur militaire, devenu récemment homme d’affaires, est depuis un an détenu dans des conditions difficiles dans les geôles de Madagascar. Sans que l’opinion ni la plupart des grands médias ne se mobilisent massivement. Ce silence, sa fille, Constance Wagner-François, a décidé de le briser en racontant à quelques médias son combat. Elle a dit à Boulevard Voltaire ce qu’elle perçoit comme une grave injustice, rompant pour cela avec les consignes de discrétion données par l’État. La fille de Philippe François, âgée de 28 ans, dénonce « un manque d’humanité ».

« Cela fait deux mois et demi que nous demandons un check-up de santé complet, s’alarme-t-elle. Il est soumis au stress, il a perdu 20 kg, il a peur d’un cancer. » À ses questions, le service concerné du ministère des Affaires étrangères répond que son père va bien.

