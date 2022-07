Le Comte et la Comtesse de Paris ont assisté à une conférence de Vladimir Fédorovski sur Poutine, l’Ukraine et les relations franco-russes.

Monseigneur le Comte de Paris et Madame la Comtesse de Paris ont assisté au Cercle de l’Union Interalliée à la présentation faite par Vladimir Fédorovski de son dernier ouvrage « Poutine, l’Ukraine, les faces cachées » et à l’échange qui a suivi sur les relations entre la France et la Russie.

À l’issue de la conférence, l’Oeillet Blanc qui organisait l’événement offrait à Madame la Comtesse de Paris son portrait réalisé par l’artiste Florence Rémÿ, portrait primé au Salon des Artistes Français du Grand Palais éphémère à Paris en février 2022.

