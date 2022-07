L’Incorrect a raison : la rencontre de Michel Houellebecq avec l’Action Française est en soi un événement. Un succès aussi si un large écho lui est donné.

Vendredi 1er juillet – Un événement qui n’a pas échappé à la presse : L’Incorrect, Valeurs Actuelles, mais aussi Le Point et d’autres l’ont relaté en détail. Notamment Le Point plus distant, plus complet, plus critique, parfois plus ironique que les deux premiers, donc, en un certain sens, plus intéressant et plus instructif.

C’est un succès parisien de notre Mouvement et sans-doute importe-t-il surtout que l’événement soit connu de tous les amis de l’Action Française, et de l’au-delà de l’Action Française, jeunes et anciens, des diverses régions de France.

Son importance vraie ne vient sans-doute pas d’une soirée en elle-même réussie, mais de ce que peut représenter pour l’histoire et l’évolution des idées politiques de notre pays, la rencontre entre Michel Houellebecq et l’Action Française. Boutang avait expliqué, il y a quarante-cinq ans qu’avant d’imaginer un quelconque aboutissement de notre projet politique, il s’agissait d’abord de rebâtir une idée acceptable du Pouvoir, de restaurer l’idée de sa dignité, de le rendre à nouveau respectable, de donner aux esprits français le goût et l’envie de son « retour », au sens de Vico…. C’est cela, d’abord, que Boutang appelait « Reprendre le Pouvoir ».

