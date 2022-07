Le mois des fiertés de l’ambassade américaine agace en Côte d’Ivoire

Depuis peu, un face-à-face insolite oppose l’ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire et l’Église catholique ivoirienne. Un fait divers moins anecdotique qu’il n’y paraît.

En cette période traditionnelle états-unienne du « mois des fiertés », l’ambassade américaine affiche fièrement, sur le côté extérieur de ses grilles de protection, la banderole aux couleurs arc-en-ciel du mouvement LGBT. Au côté de la banderole noir et blanc (ou plutôt noir contre blanc) de l’organisation civile Black Lives Matter, qui se dit antiraciste, en réalité racialiste. Entre les deux, une affiche cite la « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », entrée en vigueur en 1986 : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »

À vingt mètres de là et en vis-à-vis, l’église Notre-Dame de la Tendresse, à l’évidence visée par l’affichage propagandiste, a réagi en apposant une banderole portant l’inscription suivante : « L’union entre deux personnes de même sexe est une abomination !… Et Dieu les créa Homme et Femme » (Genèse, 1:27).

La suite