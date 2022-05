Récit cauchemardesque d’une famille espagnole à Saint-Denis

“Il y avait des armées de voleurs qui chassaient les supporters”

C’est à l’aube, samedi, que ces cinq personnes ont garé leur camionnette dans le quartier de Saint-Denis. José Francisco : “Nous nous sommes garés dans le quartier et un type est arrivé qui s’est mis devant nous et avec le traducteur google nous a dit “vous savez où vous vous garez ?” et nous a demandé 50 euros pour protéger le van. On a fini par lui en donner 40, alors il a pris une photo et l’a transmise à sa bande, je suppose”.

La suite