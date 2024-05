Sommaire

Dossier : L’Afrique du Sud avant les élections

– L’Afrique du Sud victime de sa cleptocratie d’Etat

– De Jacob Zuma à Cyril Ramaphosa : le lent déclin du parti-Etat ANC

Dossier : Traites arabo-musulmanes et traite européenne

– Peut-on comparer les traites arabo-musulmanes et la traite européenne ?

– Et les esclaves européens ?

– Les esclaves français rachetés en 1785 à Alger

La suite ici