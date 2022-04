Le 24 avril, faisons barrage à Macron, l’anglomane, votons Marine Le Pen !

Notre association est apolitique, elle est apolitique dans le sens où elle ne travaille pour aucun parti politique. Sa seule politique est la défense de la langue française, la promotion de la Francophonie mondiale et la lutte contre le tout-anglais.Nous savons que l’actuel président de la République française, Emmanuel Macron, est aux antipodes de ce que défend notre association. Pour preuve, l’Afrav mène actuellement 7 procès à l’encontre de ses ministres, et non des moindres : le 1er Ministre, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de la Santé, la ministre de l’Enseignement supérieur…

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas rester les bras ballants face à l’élection présidentielle qui va se clore le dimanche 24 avril 2022 au soir.

Dire qu’il ne faut pas voter pour Emmanuel Macron sans voter pour autant pour Marine Le Pen, la candidate qui a fini deuxième du vote du 1er tour et qui est donc qualifiée pour le second tour, c’est donner la victoire à Emmanuel Macron, car ne pas aller voter, voter blanc ou nul ne l’empêchera pas d’obtenir la majorité des voix pour être élu.

