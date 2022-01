COMMUNIQUE

Nous reve­nons ici sur le réfé­ren­dum d’autodétermination de la Nou­velle Calé­do­nie qui est presque pas­sé inaper­çu en décembre 2021, alors qu’il consti­tue un évè­ne­ment majeur au plan géos­tra­té­gique, géoé­co­no­mique et cultu­rel. Ce docu­ment nous a été adres­sé par le Car­re­four des Acteurs Sociaux, que nous remer­cions. (AF)

Le Groupe de réflexion sur les outre-mer fran­çais dans la zone d’in­fluence indo-paci­fique, qui avait orga­ni­sé le 17 novembre der­nier, une table ronde en ligne sur les enjeux du réfé­ren­dum du 12 décembre en Nou­velle-Calé­do­nie, note avec satis­fac­tion la volon­té de la très grande majo­ri­té des élec­teurs de l’ar­chi­pel, qui se sont pro­non­cés dimanche, de res­ter dans l’en­semble fran­çais. Il est conscient néan­moins que le taux de par­ti­ci­pa­tion bien moindre que lors des consul­ta­tions pré­cé­dentes, en rai­son du refus d’une par­tie de l’é­lec­to­rat de par­ti­ci­per à la consul­ta­tion, appelle une réac­tion mesurée.

Il n’en demeure pas moins que ce troi­sième réfé­ren­dum marque le terme du pro­ces­sus enga­gé par les accords de Mati­gnon de 1988 et de Nou­méa de 1998 et qu’il convient désor­mais, avec toutes les par­ties pre­nantes, de doter la Nou­velle-Calé­do­nie d’un nou­veau sta­tut à même de repré­sen­ter équi­ta­ble­ment les dif­fé­rentes com­po­santes de la popu­la­tion et d’as­su­rer un rayon­ne­ment de l’ar­chi­pel, dans toute sa diver­si­té, au sein de la zone d’in­fluence indo-pacifique.

En effet, au regard des enjeux géo­po­li­tiques et géos­tra­té­giques de la région, la Nou­velle-Calé­do­nie occupe une place par­ti­cu­lière. De même qu’elle fut, pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, le porte- avions mili­taire des Alliés pour la recon­quête de la liber­té dans le Paci­fique, la Nou­velle-Calé­do­nie doit aujourd’­hui consti­tuer le porte-avions poli­tique et cultu­rel de la France, de l’Eu­rope et de la Fran­co­pho­nie dans cet espace convoi­té, tout en assu­rant à sa popu­la­tion le plus haut niveau de déve­lop­pe­ment éco­no­mique, social et sani­taire qu’elle est en droit d’attendre.

Pour sa part, le Groupe de réflexion sur les outre-mer fran­çais dans la zone d’in­fluence indo- paci­fique conti­nue­ra d’ap­por­ter sa contri­bu­tion pour par­ve­nir à ce résultat.