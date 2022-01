Haro sur le baudet

D’après Jean de La Fon­taine mal­me­né par Perceval

Les ani­maux malades de la COVID.

Un mal qui répand la ter­reur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inven­ta pour punir les crimes de la terre,

La COVID (puis­qu’il faut l’ap­pe­ler par son nom)

Capable d’en­ri­chir Pfi­ser qui com­mande Macron,

Fai­sait aux ani­maux la guerre.

Ils ne mou­raient pas tous, mais tous étaient frap­pés :

On n’en voyait point d’oc­cu­pés

A cher­cher le sou­tien d’une mou­rante vie ;

Nul mets n’ex­ci­tait leur envie ;

Ni Loups ni Renards n’é­piaient

La douce et l’in­no­cente proie.

Les Tour­te­relles se fuyaient :

Plus d’a­mour, par­tant plus de joie.

Jupi­ter tint conseil, et dit : Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a per­mis

Pour nos péchés cette infor­tune ;

Que le plus cou­pable de nous

Se sacri­fie aux traits du céleste cour­roux,

Peut-être il obtien­dra la gué­ri­son com­mune.

L’his­toire nous apprend qu’en de tels acci­dents

On fait de pareils dévoue­ments :

Ne nous flat­tons donc point ; voyons sans indul­gence

L’é­tat de notre conscience.

Pour moi, satis­fai­sant mes appé­tits dou­teux

J’ai com­mis des pêchés hon­teux.

Pour­quoi ai-je ridi­cu­li­sé la pré­si­dence,

Même il m’est arri­vé de souiller l’Elysée

et je me dévoue­rai donc, s’il le faut ; mais je pense

Cha­cun ain­si que moi, de ses fautes soit accu­sé

Car on doit sou­hai­ter selon toute jus­tice

Que le plus cou­pable périsse.

- Sire, dit le Renard, vous êtes bon Pré­sident ;

Vos scru­pules font voir trop de déli­ca­tesse ;

Eh bien, souiller l’Elysée, sym­bo­li­sant la France,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous lui fîtes Sei­gneur

En riant de la patrie, beau­coup d’hon­neur.

Et quant aux Fran­çais , sans outrance,

Ils étaient dignes de tous maux,

Qu’ils cessent de se plaindre comme un bêlant trou­peau

Confi­né, ou passe-vac­ci­né ou encore pire

Ain­si dit le Renard, et flat­teurs d’ap­plau­dir.

On n’o­sa trop appro­fon­dir

Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puis­sances,

Les moins par­don­nables offenses.

Tous les gens que­rel­leurs, jus­qu’aux simples mâtins,

Au dire de cha­cun, étaient de petits saints.

l’âne non vac­ci­né à son tour dit : J’ai sou­ve­nance

Qu’en un pré de Moines pas­sant,

La faim, l’oc­ca­sion, l’herbe tendre, et je pense

Quelque diable aus­si me pous­sant,

Je reti­rais mon masque pour tirer la langue.

Je n’en avais nul droit, puis­qu’il faut par­ler net.

A ces mots on cria haro sur le baudet.

Un Loup quelque peu clerc prou­va par sa harangue

Qu’il fal­lait dévo­rer ce mau­dit ani­mal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.

Sa pec­ca­dille fut jugée un cas pen­dable.

En plus non vac­ci­né ! quel crime abo­mi­nable !

Rien que la mort n’é­tait capable

D’ex­pier son for­fait : on le lui fit bien voir.

Il faut l’enfermer, le bou­cler dans le noir,

J’ai envie de « l’emmerder » décla­ra Jupiter,

Et tout le camp du bien de le mettre à terre.

Si vous n’adhérez à la doc­trine de Davos

Vous méri­tez aus­si de finir dans la fosse.

D’après Jean de La Fon­taine (1621 – 1695)