la nou­velle stra­té­gie du pou­voir poli­ti­co-médi­cal : Avec 90% de vac­ci­nés, c’est à dire l’im­mu­ni­té col­lec­tive logi­que­ment et lar­ge­ment atteinte, ce sont les 10% de non vac­ci­nés res­tant qui sont les boucs émis­saires. Bien commode.

Mar­tin Bla­chier était l’in­vi­té de l’é­mis­sion « 24H Puja­das » dif­fu­sée ce mar­di 14 décembre 2021 sur LCI.

« Des recom­man­da­tions d’un niveau aus­si médiocre »

Mar­tin Bla­chier : « C’est affli­geant de voir le niveau de réflexion que peut avoir le comi­té scien­ti­fique. » David Puja­das : « Affli­geant ?!» Mar­tin Bla­chier : « Vrai­ment, je ne sais pas quoi il sert pour pondre des recom­man­da­tions d’un niveau aus­si médiocre. C’est inac­cep­table. Le conseil scien­ti­fique faut voir ce que c’est. Est-ce qu’il y a des preuves scien­ti­fiques dans ce qu’ils disent ? Pour­quoi vous souf­flez ? Vous avez quelque chose à dire ? Cou­pez-moi et dites quelque chose. » Emma­nuelle Ducros : « Non, non, mais finis­sez. » Mar­tin Bla­chier : « Non, mais vous souf­flez. » Emma­nuelle Ducros : « C’est quand même vrai­ment dan­ge­reux de dire que le conseil scien­ti­fique est une espèce de bande de clowns qui fait un peu n’im­porte quoi. En quoi est-ce que ce serait dan­ge­reux de suivre ce qu’ils disent ? Excu­sez moi. » Mar­tin Bla­chier : « Parce qu’ils disent n’im­porte quoi. » David Puja­das : « Non, mais il y a eu des fois où ils ont eu rai­son. Sur la deuxième vague ils ont eu rai­son. » Mar­tin Bla­chier : « Jean-Fran­çois Del­frais­sy a dit exac­te­ment la même chose sur Noël l’an­née der­nière. Aujourd’­hui, on a 90% de la popu­la­tion qui est vac­ci­née, il nous refait le même ciné­ma alors que ça s’est déjà pas véri­fié l’an­née der­nière. » Emma­nuelle Ducros : « Ça n’est pas du ciné­ma. » Mar­tin Bla­chier : « C’est à vous de revoir ce qu’il s’est pas­sé l’an­née dernière. »

