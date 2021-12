Quand les acti­vistes de SOS Racisme se sont levés et dévoi­lés en hommes et femmes ban­de­role pour affi­cher « non au racisme » et pour per­tur­ber le mee­ting d’Éric Zem­mour, il y avait mieux à faire que les reje­ter à coups de pieds. On pou­vait aus­si les rejoindre !

On pou­vait être plus malin que les adver­saires, faire sem­blant de ne pas com­prendre les inten­tions malignes, les prendre au mot, les rejoindre donc, les accla­mer, les remer­cier, les étreindre et scan­der avec eux l’un des mots d’ordre de la recon­quête. Non au racisme. Le zem­mou­risme n’est pas un racisme, parce que comme l’impossible, le racisme n’est pas français.

On pou­vait par exemple impro­vi­ser un « x » et un « s » et s’intercaler poli­ment et mali­cieu­se­ment entre les agi­ta­teurs, juste après le « au » et après le « racisme » pour rap­pe­ler que les racismes sont aus­si divers que les Français.

