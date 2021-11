Par Patrick Jardin

« …j’ai la haine des incom­pé­tents qui ont diri­gé le pays depuis 50 ans… »

Il y a l’extrême gauche, il y a les jour­na­listes du Monde, qui jugent cet homme pré­su­mé fas­ciste, et puis il y a le peuple de France dont nous nous hono­rons de faire par­tie, qui le com­prend et l’écoute avec res­pect quand il parle à sa fille assas­si­née au Bata­clan (AF)

SIX ANS VOILA SIX ANS QUE TU ES PARTI assas­si­née par des étrons bar­bus décé­ré­brés. SIX ANS SANS TE VOIR, SIX ANS SANS TE PARLER SIX ANS SANS TE SERRER DANS MES BRAS. Si je savais qu’au terme de ces six ans tu ren­tre­rais, ce serait tel­le­ment moins dur ! Mais hélas et je n’arrive pas à m’y faire, tu ne revien­dras jamais alors que ces raclures fini­ront par sor­tir de pri­son, pen­dant que moi je fini­rais ma vie en pri­son pri­vé de toi !

Nous sommes en plein pro­cès de ces sous hommes et bien enten­du pour la plu­part des médias, je suis l’homme à abattre, car tu vois j’affirme que j’ai la haine de ces raclures de cabi­net tout comme j’ai la haine des incom­pé­tents qui ont diri­gé le pays depuis 50 ans et qui sont res­pon­sables d’avoir lais­sé le pays som­brer vers l’islam, cette secte mortifère !

Com­ment en sommes-nous arri­vés là ? D’abord à cause d’un débile qui a ins­tau­ré le droit du sol qui a été ren­for­cé par le regrou­pe­ment fami­lial. S’en est sui­vi une période de « touche pas à mon pote » qui a duré 14 ans, où le loca­taire de l’Élysée pen­sait plus à cacher ses mai­tresses et sa fille adul­té­rine qu’aux Fran­çais dont il avait la charge. Puis vint le bouf­feur de tête de veau qui lui a bien mis le doigt sur le pro­blème, en nous par­lant des « odeurs » mais sans rien faire pour y remé­dier. Puis le nain qui n’a jamais trou­vé la prise pour bran­cher le Kar­cher qu’il nous avait pour­tant pro­mis. Enfin pour ter­mi­ner cette équipe de bras cas­sés, le benêt qui brille par sa nul­li­té et qui est res­pon­sable, lui et son gou­ver­ne­ment d’incompétents, de ta disparition.

Comme je te le disais, pour la plu­part des mer­dias je suis un homme à abattre, un hai­neux, un facho, un membre d’ultra-droite, car vois tu nous sommes dans un pays de sans couilles où il faut être par­ti­san du vivre ensemble, être dans la bien-pen­sance et ne pas avoir la haine des assas­sins qui m’ont pri­vé de toi ! Pour cette presse nau­séa­bonde qui milite pour un ren­ver­se­ment des valeurs, incroyable, il faut pour être res­pec­table, écrire « vous n’aurez pas ma haine » ou écrire un bou­quin avec le père de l’assassin de sa fille !

Tu t’en doutes bien, je suis têtu et JAMAIS JE NE POURRAIS FAIRE CELA JE LUTTERAIS JUSQU’À MON DERNIER SOUFFLE ! Moi qui depuis ta dis­pa­ri­tion, assas­si­née par des musul­mans, lutte contre l’islamisation de mon pays, je ne suis consi­dé­ré que comme un vul­gaire salo­pard, un hai­neux de bas étage…je n’ai pas le droit d’aimer mon pays, ma patrie, en la défen­dant contre le can­cer, la vérole qu’est l’Islam, je n’ai pas le droit d’aimer ma fille plus que tout et je n’ai sur­tout pas le droit de détes­ter les assas­sins qui tuent au pré­texte d’une pseu­do reli­gion de merde, ma fille et mes conci­toyens, sans que je ne soit dia­bo­li­sé par cette presse félonne inféo­dée à l’État qui la sub­ven­tionne bien trop géné­reu­se­ment, ce qui leur per­met de ce fait, de tru­quer toutes les élections !

Le pire pour moi, c’est de me rendre compte qu’en fait 131 per­sonnes dont tu fais par­tie ont per­du la vie. 485 autres ont été bles­sées dont cer­taines de façon irré­mé­diable et res­te­ront infirmes à vie et seule­ment une quin­zaine de per­sonnes seront enfer­més en pri­son pour des durées plus ou moins longues et…c’est tout, fer­mez le banc !

Alors oui je suis en colère, car la balance penche lar­ge­ment en la faveur de tous ces musul­mans et mal­heu­reu­se­ment je ne veux pas jouer les oiseaux de mau­vais augure, il me semble que la par­tie est très loin d’être finie, bien au contraire et cela recom­men­ce­ra, car comme je le dis sur un plan stric­te­ment comp­table, ce sont eux qui ont gagné et ils recom­men­ce­ront, car d’une part insuf­fi­sam­ment punis et d’autre part, ils sont bien trop aidés par ces poli­tiques félons et qui n’ont pas entre les jambes ce que chaque homme digne de ce nom doit être nor­ma­le­ment pour­vu ! Ils craignent TOUS de déclen­cher une guerre civile qui de toutes façons aura inexo­ra­ble­ment lieu désor­mais, quoiqu’ils fassent, puisque cela fait déjà bien trop long­temps qu’ils font traî­ner les choses et comme leur seul et unique but est leur réélec­tion, ils se refilent tous la patate chaude pour ne pas être celui qui un jour aura le cou­rage de tailler dans le gras !

Heu­reu­se­ment, un homme pro­vi­den­tiel émerge dans le pay­sage poli­tique Fran­çais, un homme intel­li­gent qui ne fait pas par­tie de la caste poli­tique fran­çaise et qui comme moi, veut éra­di­quer le can­cer qui frappe notre pays en pro­cé­dant à une très vaste remi­gra­tion. Puisse-t-il arri­ver à ses fins, c’est notre seule planche de salut et si je peux modes­te­ment lui appor­ter mon sou­tien et mon aide, ce sera avec GRAND PLAISIR, car il a exac­te­ment les mêmes idées que moi, car je ne peux pas ima­gi­ner que tes deux petites nièces âgées de 3 et 5 ans, soient un jour contraintes de vivre voi­lées sous la Cha­ria. Pour moi ce serait un énorme échec !

Alors voi­là je vais encore pas­ser ce 13/11/2021, seul avec ma peine puis ce sera les fêtes de fin d’année, deve­nues pour moi si tristes sans toi et la conti­nua­tion de cette mas­ca­rade de pro­cès dont je suis désor­mais cer­tain, IL NE RESSORTIRA RIEN !

Ils refer­me­ront ce dos­sier avec la satis­fac­tion du devoir accom­pli et TOUTES LES FAMILLES DE VICTIMES DEVRONT SE CONTENTER DE CELA ……..peut être qu’il y aura un appel et on recom­men­ce­ra le cirque……puis d’autres atten­tats vien­dront faire gros­sir les rangs des vic­times endeuillées. Nos poli­tiques conti­nue­ront à para­der comme ils vont tous le faire demain, comme cette sale­té d’Hidalgo qui a le culot de venir ter­nir ces com­mé­mo­ra­tions, alors qu’elle conti­nue à faire voter des sub­ven­tions à des asso­cia­tions musul­manes…. sans aucun res­pect pour les vic­times tout comme Hol­lan­douille qui a remis le 9 MARS 2016 LA LÉGION D’HONNEUR AU PRINCE D’ARABIE SAOUDITE, PAYS QUI A FINANCE CES ATTENTATS QUI T’ONT COUTE LA VIE. Je n’ai même pas pu lui poser la ques­tion par la voix de mon avo­cat, à cause de la magouille des baveux de la défense. Je suis écœu­ré par tant de magouilles et de com­pro­mis­sions, mais ras­sure toi, écœu­ré, je ne veux sur­tout pas dire que je renon­ce­rais, bien au contraire, ils m’auront sur le dos jusqu’à mon der­nier souffle, ils nous ont fait bien trop de mal à toi, à ton frère, à notre famille et à moi……

Sache que je pense à toi tous les jours et que tu me manques ter­ri­ble­ment. Ton sou­rire me manque, tes coups de gueule me manquent, ta spon­ta­néi­té me manque, ta bonne humeur me manque. Je t’aime ma puce et de là où je suis, je t’embrasse tendrement.

Ton papa adoré