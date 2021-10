Dans le cadre de l’historique pro­cès des atten­tats du 13 Novembre, le Monde a consa­cré un por­trait à Patrick Jar­din, dont la fille a été tuée au Bata­clan. Face à la polé­mique, le titre a été modi­fié. Patrick Jar­din a par ailleurs annon­cé qu’il allait por­ter plainte.

Le soir du 13 novembre 2015, Natha­lie Jar­din était tuée au Bata­clan, dans le cadre des atten­tats isla­mistes qui firent 130 morts à Paris et en Seine-Saint-Denis. Patrick Jar­din, son père, ne s’en est jamais rele­vé. Six ans après, l’homme de 68 ans bouillonne encore d’une colère sans bornes. Sur­tout, il ne par­vient pas à com­prendre et accep­ter l’état d’esprit d’une par­tie des vic­times et de leurs proches. Pour Patrick Jar­din, les « Vous n’aurez pas ma haine » sont inau­dibles. « Pour moi, c’est incom­pré­hen­sible et par­fois je me sur­prends à me deman­der si je suis nor­mal ou si ce sont eux qui ne le sont pas. (…) Moi, je suis inca­pable de par­don, et je refuse de bais­ser la tête », confie-t-il au Monde, qui lui consacre un por­trait. Un article du “quo­ti­dien de réfé­rence” qui a pro­vo­qué une intense polé­mique, lun­di 18 octobre, puisque Patrick Jar­din est qua­li­fié, dans le titre pre­mier de son por­trait, de « père hai­neux ».

La suite