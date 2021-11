Par Ber­nard Lugan

Un court com­mu­ni­qué de syn­thèse pour prendre date. Depuis 2011 dans le cas de la Libye, et depuis 2013 dans celui du Mali ‑voir l’historique des numé­ros de l’Afrique Réelle et mes com­mu­ni­qués-, ne tra­vaillant que sur le seul réel, j’annonce ce qui va glo­ba­le­ment se pas­ser dans les deux pays. En toute humi­li­té, les faits ont sem­blé me don­ner rai­son :

1) Au Mali, nous sommes en pré­sence de deux guerres, celle des Toua­reg au nord et celle des Peul au sud. Dans les deux cas, la ques­tion n’est pas d’abord reli­gieuse car l’islamisme n’y est que la sur­in­fec­tion de plaies eth­no-raciales mil­lé­naires. Au nord, la clé du pro­blème est déte­nue par Iyad Ag Gha­li, chef his­to­rique des pré­cé­dentes rebel­lions toua­reg. Or, ce der­nier est de longue date sou­te­nu par l’Algérie, comme les récentes ren­contres qu’il vient d’avoir avec les ser­vices algé­riens le confirment.

Depuis le début, ne fal­lait-il pas, comme je n’ai ces­sé de le pro­po­ser, nous entendre avec ce chef Ifo­ra avec lequel nous avions des contacts, des inté­rêts com­muns, et dont le com­bat est iden­ti­taire avant d’être isla­miste ? Par idéo­lo­gie, par refus de prendre en compte les constantes eth­niques sécu­laires, ceux qui font la poli­tique afri­caine fran­çaise ont consi­dé­ré tout au contraire qu’il était l’homme à abattre…Tout récem­ment encore, le pré­sident Macron a une nou­velle fois ordon­né aux forces de Bar­khane de l’éliminer. Et cela au moment même où, sous par­rai­nage algé­rien, les auto­ri­tés de Bama­ko, négo­cient avec lui une paix régionale…

