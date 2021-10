Dans une bande des­si­née à paraître en novembre, Super­man a un fils encore plus super que son père. L’ancêtre était hété­ro et pas très fute-fute, le reje­ton est péné­tré du réchauf­fe­ment cli­ma­tique, de la crise des réfu­giés et de la néces­si­té de réélire Macron. Bien enten­du, il est bisexuel. La totale, sinon rien.

John Kent, fils de Clark Kent (le Super­man pre­mière mou­ture), se lie d’amitié avec un jour­na­liste et pata­tras ! Romance amou­reuse, gon­doles à Venise, sur­vol de la Gay Pride, trois migrants sur le dos… Le grand jeu. Puis retour aux réa­li­tés : réunion avec San­drine Rous­seau. D’où le grand « S » rouge sur le cos­tume bleu. Le héros en pince aus­si pour la sémillante éco­lo. Que choi­sir ? Le sus­pense est à comble. La suite dans l’édition de décembre.

