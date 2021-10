Le jeune homme n’a pas hési­té à cla­quer la porte de la salle sur l’enseignante, qui est tom­bée par terre.

« Wal­lah écarte-toi de ma rue. Eh le Coran pous­sez-vous Madame. » Voi­ci les quelques phrases audibles de cette courte vidéo dif­fu­sée sur les réseaux sociaux. Ven­dre­di 8 octobre, un inci­dent s’est pro­duit entre un élève du lycée Jacques-Pré­vert, à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, et sa pro­fes­seur. Le lycéen n’a pas hési­té à mena­cer et à vio­lem­ment bous­cu­ler son ensei­gnante pour sor­tir de la salle de classe. Dans cette séquence de moins de 20 secondes, il est pos­sible de voir le jeune homme faire le malin devant ses cama­rades hilares. Il s’approche de la sor­tie lorsque l’enseignante ferme la porte et lui barre la route. C’est alors que le ton monte. L’élève, pré­nom­mé Yas­sine, hausse la voix et exhorte sa super­vi­seur à se « pous­ser ». L’enseignante accroche sa main à la poi­gnée de porte pour empê­cher la sor­tie du jeune homme. En vain. Yas­sine sai­sit la main de la femme qui s’écrit : « Ne me tou­chez pas Yas­sine. » Il tire alors vio­lem­ment la porte, pro­vo­quant la chute de sa pro­fes­seur. Les autres élèves de la classe s’esclaffent alors.

