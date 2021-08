L’ÉTAT LE NEZ DANS SA DICTATURE

Par Erwan Castel

L’in­ter­pel­la­tion abu­sive de Cas­sandre Fris­tot (la jeune femme qui a bran­di un pan­neau à la der­nière mani­fes­ta­tion anti-passe sani­taire, sur lequel étaient ins­crits des noms, dont la majo­ri­té étaient d’origine israé­lite. ndlr) est inté­res­sante car à tra­vers elle l’E­tat fran­çais, en cher­chant fébri­le­ment n’im­porte quel pré­texte pour dia­bo­li­ser, muse­ler ou inti­mi­der toute forme de contes­ta­tion, a bran­di une arme à double tranchant.

En effet cette « affaire Cas­sandre » dans le main­tien poli­tique de sa garde à vue confirme bien que dans cette Répu­blique, le pou­voir avec la col­la­bo­ra­tion ser­vile de ses appa­reils d’E­tat, est bien pas­sé d’une pré­somp­tion d’in­no­cence jugeant impar­tia­le­ment des actes à une pré­somp­tion de culpa­bi­li­té inter­pré­tant idéo­lo­gi­que­ment des pensées…

Dans cet acte irres­pon­sable cédant à une radi­ca­li­sa­tion d’un pou­voir pani­quant à une impo­pu­la­ri­té crois­sante à la veille d’une nou­velle élec­tion pré­si­den­tielle la Macro­nie risque bien plus que Cas­sandre Fristot :

Soit le pou­voir per­siste, et il ne fera alors que s’at­ti­rer encore plus la colère du peuple, ce qui l’o­bli­ge­ra dans une fuite en avant poli­cière à offi­cia­li­ser son mode dictatorial.

Soir le pou­voir recule et, ne don­nant aucune suite judi­ciaire, il pas­se­ra pour faible, inco­hé­rent et encore plus incom­pé­tent, ce qui encou­ra­ge­ra le peuple à pour­suivre sa lutte de libération.

Bref, la plou­to­cra­tie en France se retrouve le nez dans sa macro­nie qui vient de fran­chir une nou­velle ligne rouge ou plu­tôt bleue si on res­pecte la sym­bo­lique poli­tique des couleurs !

La suite sera inté­res­sante, sur­tout que l’af­faire Cas­sandre risque de n’être pas un cas isolé.…

En atten­dant avec le cre­ti­nisme des Tor­que­ma­da du pou­voir, la pan­carte de Cas­sandre à sans conteste fait le tour de France avec le maillot jaune des mes­sages les plus lus !