Le pré­sident de la Répu­blique, Emma­nuel Macron, entend rendre obli­ga­toire un moyen de contrôle social restrei­gnant toutes les liber­tés. On ne pour­ra plus se dépla­cer, se réunir, se diver­tir, s’as­seoir dans un res­tau­rant ou un café sans prou­ver que l’on est vac­ci­né. On peut être assu­ré que bien­tôt les entre­prises exi­ge­ront elles-mêmes ce « passe sani­taire », et bien­tôt les lieux de culte, et ain­si toute la vie sociale sera subor­don­née à une obli­ga­tion vac­ci­nale qui ne dit pas son nom. Nous serons bien sûr tou­jours libres de ne pas nous vac­ci­ner et d’être alors pri­vés de toutes rela­tions sociales…

Cette déci­sion est le résul­tat concret d’une ini­tia­tive de la com­mis­sion euro­péenne. Le pré­sident de la Répu­blique peut pré­tendre prendre soin des Fran­çais, avoir mesu­ré les équi­libres, esti­mé les don­nées natio­nales, c’est une fumis­te­rie. Il ne fait là qu’intensifier sur notre ter­ri­toire une déci­sion qui a été prise ailleurs, sans contrôle civique.

Emma­nuel Macron va contrô­ler la popu­la­tion tou­jours plus étroi­te­ment. La répu­blique fran­çaise, sous pré­texte de fra­ter­ni­té mal com­prise, entend sup­pri­mer la liber­té de chaque citoyen et les ran­ger tous, par pré­ten­due éga­li­té, sous la loi d’un pré­sident qui passe son temps à s’af­fran­chir, avec la com­pli­ci­té d’un Par­le­ment aux ordres, de tout contrôle, de toute pru­dence, de toute décence.

Voi­là le sort des liber­tés, en France. Voi­là les valeurs de la Répu­blique : la contrainte, la sur­veillance, la défiance et la menace. Ses valeurs conviennent au maître qu’elle s’est don­née : der­rière des cou­loirs opaques, une struc­ture supra­na­tio­nale qui a prou­vé son incu­rie pen­dant l’ensemble de l’épidémie a déci­dé qu’elle serait éga­le­ment la maî­tresse du décon­fi­ne­ment. Les chiffres sont d’ailleurs sans appel. Les démo­cra­ties occi­den­tales n’ont pas fait mieux qu’ailleurs et sont même par­ti­cu­liè­re­ment sus­pectes de dur­cir leurs pul­sions de contrôle social pour mieux dis­si­mu­ler leur relé­ga­tion internationale.

L’Ac­tion fran­çaise appelle tous les Fran­çais à refu­ser cette déci­sion folle qui n’existe que parce que Macron – dont le quin­quen­nat est une suite d’é­checs, de sot­tises et de mépris, en France comme à l’in­ter­na­tio­nal – veut affir­mer une auto­ri­té qu’il n’a plus aucune légi­ti­mi­té à exercer.