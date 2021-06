Chro­nique cinéma

Par Guil­hem de Tarlé

A l’affiche : Vil­la Caprice, un film fran­co-belge de Ber­nard Sto­ra, avec Niels Ares­trup (l’avocat Me Luc Ger­mon), Sophie Ver­beeck (son asso­ciée, Me Pou­pard), Michel Bou­quet (son père, Mar­cel Ger­mon), Patrick Bruel (Gilles Fon­taine), Irène Jacob (son épouse, Nan­cy Fon­taine), Paul Hamy (Jéré­my, le skip­per), Laurent Sto­cker (le juge Madec), Eva Dar­lan (Isa­belle Jacquin) .

Vil­la Caprice… ce fut pour moi, davan­tage que pour mon épouse, Vil­la Décep­tion !

La bande annonce est excel­lente, atti­rante avec un Niels Ares­trup res­plen­dis­sant tel qu’on l’a applau­di dans Diplo­ma­tie (2014) où il incar­nait le géné­ral von Chol­titz.…

Un Niels Ares­trup d’habitude à la hau­teur de ses per­son­nages, et c’est peut-être même le contraire, des « héros » de film à la hau­teur de Niels Ares­trup, dignes de l’ac­teur.

Maître Ger­mon est hélas le contraire, une « diva » comme le dit son client Gilles Fon­taine, sans consis­tance, qui joue au « fier à bras » alors qu’il accepte tout, comme le lui reproche à demi-mots Me Pou­pard ; un être vénal dont la seule puis­sance est de se faire payer très cher.

J’aime trop l’ac­teur pour aimer ce film, par ailleurs assez lent, lais­sant par­fois place à l’en­nui. Un film qui dénonce la cor­rup­tion à tous les étages… mais on n’a pas besoin d’al­ler au ciné­ma pour le savoir.

