A l’affiche : Docteur ?

Par Guilhem de Tarlé

Docteur ?, un film français de Tristan Séguéla, avec Michel Blanc (le docteur Serge Manou Mani), Hakim Jemili (Malek), Solène Rigot (Rose) et Franck Gastambide (Grisoni), inspiré de faits réels.

Avec cette nouvelle année, les affaires reprennent.



Pour la clique qui prétend nous diriger, LREM, La Régression En Marche, c’est la grève des transports et la population… en marche, soit pour manifester, soit pour aller travailler, et peut-être les deux.



Pour les “Tamalou” que nous sommes, c’était hier matin un rendez-vous à l’hôpital (RASTVB) et le soir, retour au cinéma pour aller voir… Docteur ?.

Un film dont l’intérêt ne dépasse pas la médiocrité de la bande-annonce. Certain critique avait conseillé d’y aller, prétendant qu’on s’amuse pendant la première partie… et c’est vrai qu’on ne s’ennuie pas… sans plus… si on n’a rien d’autre à faire.



Il permet une pensée émue sur ce très beau métier, cette vocation, quand le médecin aide à donner la vie et à sauver des vies. Un “service” malheureusement en disparition dans le désert médical de nos campagnes… mais si ça ne gêne que les ruraux, n’est-ce pas que ce n’est pas grave… Docteur ?