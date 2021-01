La plate-forme Dis­ney+ de strea­ming a annon­cé qu’elle allait sup­pri­mer du pro­fil « enfant » trois des­sins ani­més par­mi les plus célèbres : Peter Pan, La Belle et le Clo­chard et Les Aris­to­chats en rai­son de cli­chés jugés « racistes », relate Le Point.

Un aver­tis­se­ment pré­cé­de­rait même le vision­nage de ces films au lan­ce­ment depuis les pro­fils adultes ! À quand un aver­tis­se­ment « inter­dit aux moins de 12 ans » pour Les Aris­to­chats ? On croit rêver.

Un nou­veau pas vient d’être fran­chi dans la cen­sure des grands clas­siques à des­ti­na­tion des enfants. La plate-forme avait déjà intro­duit des men­tions sur cer­tains films, jugés « cultu­rel­le­ment démo­dés » ou conte­nant des réfé­rences « sté­réo­ty­pées ». On attend main­te­nant que Dis­ney+ retire La Belle au bois dor­mant ou Cen­drillon pour leurs scènes à carac­tère homo­phobe : quoi de plus dis­cri­mi­nant, en effet, que de repré­sen­ter l’histoire d’amour d’un homme et d’une femme à l’écran ?

La suite