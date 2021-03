L'écrivain et journaliste, Franck Ferrand, spécialisé en histoire, commentera le Tour de France qui sera diffusé sur France Télévisions, et à cette occasion, il est l'invité du Buzz TV du Figaro.

FIGAROVOX.-Dans votre nou­veau livre, « Por­traits et des­tins », vous racon­tez vingt his­toires, de la bataille de Sala­mine aux pre­miers pas de l’homme sur la Lune. Existe-t-il un lien entre ces épisodes ?

Franck FERRAND.-Ce qui les relie les uns aux autres se trouve moins dans les sujets que dans la façon de les envi­sa­ger et de les trai­ter. Tous ces moments d’histoire, je les ai d’abord écrits pour le maga­zine His­to­ria, avec la double ambi­tion d’instruire et de distraire.

Enfant, c’est de la lec­ture ce maga­zine que s’est nour­rie ma pas­sion pour l’évocation du pas­sé, à l’école de maîtres comme Decaux et Cas­te­lot, bien sûr, mais aus­si Erlan­ger, G. Lenotre ou le duc de Cas­tries… Tous étaient atten­tifs, avant tout, à main­te­nir et sou­te­nir l’attention du lec­teur, mais sans rien concé­der à l’exactitude et à la clarté.

Chaque évo­ca­tion, par ailleurs, se devait de tendre vers une forme de syn­thèse, tout au moins vers un arché­type… Plus j’avance dans ce métier et dans la vie, plus je me dis qu’il n’existe pas de meilleure école.

