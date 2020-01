A l’affiche : Les Envoûtés

Par Guilhem de Tarlé

Les Envoûtés, un film français de Pascal Bonitzer, avec Sara Giraudeau (Coline), Nicolas Duvauchelle (Simon), Nicolas Maury (Sylvain), Josiane Balasko (Leonora Evesco),

d’après une nouvelle d’Henry James publiée sous deux titres différents « Comme tout arriva » et « Les amis des Amis ».

Les Envoûtés… Le moins que je puisse dire est que ce film ne nous a pas envoûtés. Bien au contraire la moue et la petite voix de Sara Giraudeau que je trouvais précisément envoûtante, par exemple dans Le Bureau des Légendes, m’ont paru lancinantes et assommantes à longueur du long-métrage… encore une fois trop long et lent, insipide et sans saveur.

Ajoutons que sans Violence ni Diversité, cette réalisation permet quand-même de cocher les cases du Sexe, de la Drogue et de l’Homosexualité.