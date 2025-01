En finir avec les mythes

Stéphane Giocanti a souhaité évoquer la Commune de Paris, non pas en historien, il s’en défend – même s’il a beaucoup lu sur le sujet et cite ses sources – mais plus en « historien de l’histoire », examinant les ouvrages savants sur le sujet pour voir comment on a construit avec cet épisode de notre histoire un mythe politique toujours d’actualité. Car si notre auteur assume parfaitement ne pas être neutre, il considère que nombre des historiens de la Commune ne le sont pas plus que lui, donnant de leurs parti-pris un certain nombre d’exemples.

Il replace ainsi les évènements dans leur contexte, celui de la guerre de 1871 et de ses suites, l’invasion prussienne, le siège de Paris, la fuite du gouvernement en province. L’insurrection parisienne prétend certes continuer la lutte contre l’envahisseur – tout en étant incapable de le faire militairement – mais il s’agit surtout d’instaurer en France un pouvoir révolutionnaire en lieu et place du régime vient de s’installer sur les ruines du Second empire – et contre lequel cette insurrection, faite sous les yeux de l’ennemi, engage les premières hostilités armées. La Commune n’est ensuite pas un soulèvement spontané, mais le fruit de choix de révolutionnaires formés entre autres à l’école de Blanqui. Elle ne touche que partiellement la population ouvrière, choque rapidement certains de ceux qui l’ont permis, et se termine dans un jusqu’au-boutisme incendiaire qui n’empêche pas nombre de ses dirigeants d’échapper à la répression en fuyant à l’étranger, où certains vivront de leurs rapines.

