Français de la troisième génération, Antoine Schwerer a, toute sa vie, cherché à servir le pays que son grand-père avait choisi.

Comme son père avant lui, il devint un brillant officier de marine qui se distingua particulièrement au cours de la Première Guerre mondiale puisqu’il occupa alors des fonctions de premier plan : sous-chef d’état-major général de la Marine, commandant supérieur des flottilles de canonnières fluviales, chef de cabinet du ministre de la Marine et, enfin, commandant supérieur des patrouilles de l’Atlantique et de la Manche.

Il s’entendait fort bien avec un vieux général du second empire qui s’était illustré à Sébastopol puis à Magenta et Solférino, et dont il avait épousé une nièce.

Écœuré par les manœuvres politiciennes auxquelles il avait assisté tout au long de sa carrière, il se présenta aux élections législatives au moment de sa retraite, sur une liste d’union nationale dirigée par Léon Daudet. C’est ainsi qu’il fit la connaissance de Charles Maurras, dont il devint rapidement un grand admirateur et qui l’amena à l’Action française.

Fidèle à la religion catholique il eut à souffrir de la condamnation prononcée par Rome mais n’abandonna pas le mouvement qui, seul à ses yeux, aurait pu empêcher une nouvelle guerre et contre laquelle il épuisa ses dernières forces.