Communiqué d’Action française – Le tombeau de Charles Maurras dégradé

L’Action française dénonce avec la plus grande fermeté les dégradations perpétrées sur la tombe de Charles Maurras à Roquevaire, constatées le samedi 9 novembre. Des tags menaçants ont été peints tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de sa sépulture. La grille d’entrée a été forcée.

Chaque année plusieurs dizaines de royalistes rendent un hommage « au plus grand tentateur d’intelligence » qu’a connu le XXe siècle, décédé le 16 novembre 1952. Ces actions, lâches et indignes, sont la marque de quelques gauchistes locaux dont on peut ainsi apprécier la qualité et la profondeur de l’argumentation. Décidément Charles Maurras gène toujours, surtout ceux qui ne l’ont jamais lu !

Des détériorations qui ne sont qu’une nouvelle manifestation, en l’espèce parfaitement ciblée, des actes de christianophobie quotidiens que connaît la France depuis plusieurs années et dont on constate avec inquiétude le désintérêt (volontaire ?) des autorités civiles et judicaires et des médias.

Une plainte va être bien évidemment déposée entre les mains du Procureur de la République de Marseille. Nous surveillerons la suite qui y sera réservée.