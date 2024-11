L’Afrique Réelle n°179 – Novembre 2024

Sommaire

Numéro spécial : Le Sahel après le retrait français

– L’explosion de l’insécurité

– Les trois juntes et la Russie en difficulté

– Les trafics

– Le suicide par la démographie

– La question Touareg à l’origine de tout

– La tension entre l’Algérie et le Mali

Editorial de Bernard Lugan

Le Sahel après le retrait français

Après la mort de 52 des meilleurs enfants de France tombés pour défendre des Maliens et des Nigériens préférant émigrer en France plutôt que se battre pour leurs pays respectifs, que devient le Sahel depuis le retrait français des années 2022 et 2023 ?

La région est en effet sortie de l’actualité française, d’une part parce que l’Ukraine et le Moyen-Orient attirent tous les regards ; d’autre part, en raison de la situation intérieure hexagonale. Or, à bas bruit, se poursuit l’extension des territoires contrôlés par les islamistes, par les trafiquants de drogue et par les passeurs de migrants.

