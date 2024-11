L’empirisme organisateur pour saisir et répondre à la question sociale (1)

Le 12 octobre dernier, j’étais invité par la Fédération royaliste du Nord (affiliée à l’Action française) pour y présenter une conférence sur la question sociale en France et la réponse corporatiste et royale. En voici la transcription écrite et corrigée (un peu augmentée parfois) ci-dessous, qui se poursuivra en plusieurs notes successives.

« Il me semble intéressant de présenter des éléments de la question sociale en France et de la proposition corporative, même si les termes de corporation et de corporatisme sont aujourd’hui dévalués, voire caricaturés et contestés dans leur définition et leurs réalités (anciennes comme contemporaines), autant par le monde économique (et ses experts autoproclamés) que par celui des responsables politiques, voire des ministres pour lesquels la simple évocation de corporation renvoie aux temps anté-libéraux et colbertistes – ce qui est d’ailleurs historiquement exact (1) -, même si cette histoire sociale de la France est trop souvent méconnue, voire sciemment ignorée) et celle de corporatisme aux multiples résistances du pays réel des métiers et des travailleurs (2), voire aux expériences étatistes des années 1930 (3), pourtant bien éloignées de l’esprit corporatif originel et de sa pratique française…

