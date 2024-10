Pastorale royale

Par Guy Adain

L’étoile s’ennuyait au milieu de toutes ses sœurs de la voie lactée et pour se sentir vivre, elle décida de partir et d’illuminer des Rois ! En France, il faisait sombre et ce n’étaient pas les « P’tites bougies » qui éclairaient le Royaume !

Les Lumières étaient noires, l’humeur également…

Le bon sens était perdu, beaucoup le situaient à Gauche, et même extrêmement !

En vérité, il n’était plus là !

On coupait des têtes et on marchait dessus !

Cassiopée, notre bonne étoile, se mit à scintiller plus encore que de coutume et se montra aux Rois… Ceux-ci étaient Mages et ils surent interpréter le signe merveilleux de notre étoile filante. Elle file, c’est sûr, vers le but ultime ! Il faut la suivre, elle montre le chemin et annonce la Bonne Nouvelle.

Nos Rois n’étaient que trois quand ils partirent, seuls quelques bergers éclairés les suivirent, et l’étoile leur montrait le chemin…

À force de scruter le ciel, les Français finiront par savoir distinguer La Lumière des prétendues « Lumières ». Ils sauront emprunter le bon chemin… Dans le bon sens !

Aujourd’hui, nous avons toutes les raisons d’être confiants, de toute part scintillent des cierges annonciateurs du changement… De toute part se répand la bonne odeur des Lys ! Avec un peu d’avance, nous pouvons murmurer doucement, puis plus magistralement : Noël, Noël… Il finira bien par arriver !

(Illustration : « L’étoile royale revient… », par NC)