Prince Jean : un roi pour la République ?

Dans cette seconde Conversation (qui se comprendra mieux si l’on a vu la première, diffusée le 13 octobre dernier), le prince Jean, chef de la Maison de France, aborde quelques questions plus directement politiques, tout en gardant la prudence extrême, la simplicité et la réserve qui le caractérisent. Il revient sur ses voyages, en France et à l’étranger, sa foi profonde face à une société en décomposition, sur le sens que revêt pour lui le mot « service », la tentative du général De Gaulle de rétablir la monarchie élective, les réformes institutionnelles qui lui paraissent impératives, notamment la décentralisation, enfin sur ses relations avec les Français qu’il rencontre, sur la nécessité de restaurer la souveraineté nationale ou de renouer des relations de confiance avec la Russie. Sur l’opportunité de cette rencontre alors que nos instituions sont mises à rude épreuve, on se se reporter à la présentation de la première conversation.