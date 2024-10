Le n°77 de la Nouvelle Revue Universelle est disponible à l’achat à la Librairie de Flore. Vous pouvez aussi vous y procurer d’anciens numéros aujourd’hui introuvables !

*****

Dans ce n°77 de la revue laboratoire d’idées dirigée par le président d’honneur de l’Action française-Restauration nationale, Hilaire de Crémiers, on note que la rédaction en chef est maintenant assurée par Axel Tisserand, spécialiste reconnu tant de Charles Maurras que de Pierre Boutang. On relève également le retour du bainvillien Gille Varange analysant les évolutions de notre fiévreuse planète. Et les anciens d’AF des années 1990 apprécieront d’y trouver les signatures de Frédéric Rouvillois interrogé par notre ami le souverainiste Paul-Marie Coûteaux, mais aussi Nicolas Kessler et enfin Nicolas Portier. On retrouve également le chroniqueur du Bien Commun Christophe Boutin. En voici le sommaire dont le dossier traite du sujet d’actualité « Démocraties illibérales : mythes et réalités ».

Axel TISSERAND : Éditorial – LE « PARTI PRIS » DU BIEN COMMUN : Et si nous étions confrontés à une des dernières étapes de cette lente dérive de nos institutions à laquelle nous assistons depuis au moins l’instauration du quinquennat, voire avant ? Et si plus profondément l’inspiration libérale qui préside à la plupart des institutions politiques occidentales marquait le pas, faute de savoir donner la parole au pays réel ?

Gilles VARANGE – SURVIVRE : Après plusieurs années d’absence, Gilles Varange est de retour ! Les lecteurs de la NRU vont pouvoir redécouvrir sa lucidité bainvillienne. Inaugurant sa nouvelle chronique, il dresse un panorama pénétrant de l’état du monde. Un bilan alarmiste, mais mobilisateur.

Chantal DELSOL – LES ORIGINES DES DÉMOCRATIES ILLIBÉRALES : Comment introduire notre enquête autrement qu’en revenant aux fondamentaux de la pensée politique moderne ? Ce que fait Chantal Delsol dans cet article où elle poursuit une réflexion déjà engagée depuis longtemps sur la place du peuple dans nos sociétés libérales.

Dominique DECHERF– « LES DICTATEURS » DE BAINVILLE… CONTINUÉ JUSQU’À DONALD TRUMP : Jacques Bainville, dans Les Dictateurs, qu’il ne rédigea, déjà malade, qu’en partie, mais dont il dirigea la conception, nous livre le dernier état de sa pensée sur l’évolution politique du monde en recourant au temps long. Dominique Decherf, en grand bainvillien, poursuit l’exercice jusqu’à aujourd’hui. Le temps des dictateurs serait-il de retour ?

Aristide LEUCATE – MYSTIFICATION DÉMOCRATIQUE : A-t-on le droit d’interroger la démocratie ? Et ceux qui crient le plus fort au blasphème ne sont-ils pas aussi ceux qui la trahissent le mieux ou qui, du moins, trahissent le peuple dont elle serait l’expression politique ? Aristide Leucate ose poser la question et même donner un début de réponse…

Christophe BOUTIN – NE PAS SE TROMPER D’ÉTAT DE DROIT : Et si le meilleur ennemi de l’État de droit n’était pas l’État de droit lui-même. Ou plutôt une version idéologique qui lui ressemble a priori comme un frère et pourtant débouche sur le règne d’un certain arbitraire ?

François SCHWERER – LE LIBÉRALISME ILLIBÉRAL : Et si l’idéologie libérale engendrait l’illibéralisme ? Par son économisme débridé reposant sur une conception sans limite de la liberté, niant toute transcendance à l’homme, n’aboutirait-elle pas à faire son malheur en niant à la racine toute notion de bien commun ?

Nicolas KESSLER – PRÉFACE À DEUX TEXTES DE THIERRY MAULNIER : GRANDEUR DE LA MONARCHIE ET LA CRISE EST DANS L’HOMME : Dans sa préface à ces textes des années 1930 réédités par les Editions de Flore, Nicolas Kessler montre toute leur acuité pour notre temps. Les années dites sombres furent aussi des années d’une immense richesse intellectuelle de la part d’une certaine jeunesse française.

Charles MAURRAS – DICTATEUR ET ROI : Ce texte de 1899, écrit dans l’urgence d’un événement d’actualité, contient déjà tous les thèmes qui feront le succès de l’Enquêtesur la Monarchie (paru en livre en 1909). À 31 ans, Maurras a pu formuler l’essentiel de son argumentation en faveur d’un royalisme rénové et modernisé.

Frédéric ROUVILLOIS – SOUS LES LUMIÈRES DE CHARLES MAURRAS – Entretien avec Paul-Marie Coûteaux : L’itinéraire de Frédéric Rouvillois évoqué avec P.-M. Coûteaux, au cours d’une conversation à l’ancienne, aussi courtoise que profonde, comme il s’en tenait dans les salons littéraires des grands siècles. Un retour à l’intelligence...

Michel BOUVIER – LA SAGESSE DE SALOMON : Roi le plus célèbre de l’Ancien Testament, avec son père David, Salomon est connu pour sa sagesse. Il ne s’en détourna pas moins de l’Éternel. C’est tout le paradoxe du personnage que Michel Bouvier analyse avec sa finesse coutumière, tout en posant des questions de fond sur le rapport de l’homme à la sagesse.

Guillaume BERNARD – LA TRIPLE DÉPOSSESSION DU CORPS DU ROI : Guillaume Bernard livre aux lecteurs de la NRU un intense réflexion sur le « corps du roi », selon lui trois fois dépossédé – enchaîné, puis sublimé, enfin martyrisé – à travers notre histoire. Une réflexion sur l’exercice de la fonction royale au service du corps social.

Nicolas PORTIER – L’ÉTAT EN FRANCE, UN GÉANT DISLOQUÉ : Cette conférence de 1997 n’a rien perdu de son actualité, tant Nicolas Portier scrutait au scalpel la complexité de la situation de l’État et de son évolution depuis la Révolution française. Le premier quart de ce siècle et sept années de macronie ne font que confirmer l’incapacité du pays légal à répondre aux exigences du pays réel.

Danièle MASSON – Le mystère ou l’absurde ? du Frère Luc Artur.

Michel MOURLET – Journal critique