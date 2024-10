Par Guy Adain

Oui, on en a vu d’autres ! La France d’aujourd’hui n’est pas la plus belle à présenter, rien ne semble aller droit… C’est sûr, tout va à gauche !

La Santé, primordiale… mais les hôpitaux sont malades !

Les Écoles, les Facultés… sont en panne d’instruction !

La Famille… explosée !

La Religion… reléguée !

La Justice… injustifiable !

Les Prisons… courant d’air !

La Sécurité… qu’avez-vous dit ?

La Police… vilipendée !

Les Finances… mieux vaut en rire !

Le Gouvernement… des pieds nickelés !

Rien ne va plus, « Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France ! » On pourrait croire que la situation est catastrophique, cataclysmique, et que jamais nous ne pourrons nous relever de cette situation fangeuse. Et pourtant, nous nous en sommes toujours sortis allègrement.

En 52 avant Jésus-Christ, l’Empereur Romain Jules César met la France sous sa gaule… Dans les années 450 Attila et ses Huns se croient arrivés à Paris, mais c’était sans compter sur sainte Geneviève… Dans les années 880, déjà les migrants Vikings hantent nos côtes avec leurs drakkars… Les Anglais au temps de Jeanne d’Arc… Et puis les Russes en 1814, les Prussiens en 1870 et, pour finir (peut-être), en 1940 les Allemands… Tous, ont vu des lumières chez nous et sont entrés… Et la France n’en n’est pas morte !

Alors, courage et espoir, ils ne savent pas, ce que nous ne savons plus non plus, c’est qu’impossible n’est pas Français et que de toute façon, nous les bouterons hors de France, s’ils ne sont pas nos invités !

Demain, la providence sera avec nous pour nous donner un gouvernement de justes et de sages. Ils n’en manquent pas dans notre pays, l’honneur, l’amour et la beauté seront les règles. Ça nous changera, on se remettra la tête à l’endroit et ça sera toujours mieux qu’à l’an gauche !

(Illustration : « De la lumière… toujours », par NC)