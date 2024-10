Cette réforme éducative qui ulcère les Afrikaners

En Afrique du Sud, une nouvelle loi sur l’éducation a suscité des débats houleux parmi les élus de la nation et a ravivé les tensions dans un pays marqué par une histoire complexe en matière de race et de langue. La loi, récemment signée par le président Cyril Ramaphosa, vise à rendre l’éducation plus équitable, mais divise également les communautés, en particulier celle des Afrikaners qui accusent le gouvernement de discrimination à leur encontre.

À la tête de l’Afrique du Sud depuis 2018, le président Cyril Ramaphosa a signé, vendredi 13 septembre, le projet de loi portant modification des lois fondamentales sur l’éducation (BELA). Cette réforme a pour objectif principal de réduire les inégalités économiques et éducatives héritées de l’apartheid, et de renforcer les bases de l’apprentissage pour les jeunes enfants, en particulier ceux issus des communautés noires.

