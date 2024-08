L’action française de LFI

Par Germain Philippe

Lorsque la république est en crise, elle en appelle au Front républicain. C’est un grand classique depuis que les royalistes ont failli avoir la majorité électorale aux élections législatives de 1885. C’est Georges Clemenceau qui en eu l’idée. Depuis cette date, la pratique est inusable et continue de marcher,agrémentée de sa variante antifasciste.

Pour donner du grain à moudre à cette technique, il faut bien argumenter sur l’existence d’un fascisme français dont les historiens remettent en cause l’existence. Il n’empêche, après avoir vu l’AF des antifas… par leur site La Horde, voici L’AF de LFI : très, mais alors, très scolaire. Avec une conclusion fadasse, sans réflexion, sans valeur ajoutée : « Concluons par des propos de l’universitaire israélien Zeev Sternhell, grand spécialiste du sujet, pour lequel Action française représente la matrice idéologique du fascisme. Alors que le mot n’existe pas, le phénomène est déjà là, pourvu d’un cadre conceptuel bien solide. Pour devenir une force politique, il n’attend plus que l’éclosion de conditions socio-économiques propices ».

Et oui, puisque l’AF n’est pas, ne peut pas être le fascisme français… alors elle en aurait été la matrice. Alors, comme Fustel de Coulanges, nous, maurrassiens, demandons : avez-vous un texte cher, fainéants de LFI ?

Et puisque nous y sommes en voici un de Pierre Debray qui fut compagnon de route du PCF et ami de Thorez… Cette étude Maurras et le fascisme, de 1960, est reprise en 2018 par le site JSF avec une iconographie de grande qualité. L’étude est également accessible sous un format pdf de grande qualité sur l’indispensable site Maurras.net : Pierre Debray : Maurras et le fascisme.