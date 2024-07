Je ne suis pas du tout de l’avis de Dominique Jamet. Je pense, pour ma part, qu’Emmanuel Macron est dans la phase la plus aiguë de son narcissisme orgasmique.

Vous pensez bien : il est seul : il a devant lui, les babines dégoulinantes, la quasi totalité de la population française jusques et y compris ceux qui l’avaient adoubé d’enthousiasme et l’avaient proclamé leur gourou. Et qu’il méprisait à hauteur de ce qu’il s’estime.

Désormais il n’a plus à ménager quiconque : il est seul contre tous : il l’a toujours été d’ailleurs. Le meilleur élève de la classe, le type qui parvient à coucher avec son prof et qui la pique à sa famille, le « Mozart de la Finance », le Yago qui contraint le Président de la République à se replier, la queue basse, en 2017.

