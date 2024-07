Ve République

Par Guy Adain

Demain la République tentera encore d’abuser le Peuple de France. Il est pourtant grand temps de la ranger au rayon des accessoires du placard à balais.

Qui peut encore croire en elle ?

Elle vient de nous donner son dernier spectacle : campagne pitoyable, résultats affligeants !

Elle va maintenant parader du 14 juillet aux olympiades, elle ne trompera personne, la vérité n’est pas sortie des urnes ; et comme le dit l’adage connu : « à partir de dorénavant, ce sera comme d’habitude ! »

Et pourtant, tout pourrait changer, il ne s’agit pas de croire aux lendemains qui chantent, ni de voir la vie en rose… (C’est bon, on a déjà donné… Les roses ont des épines !). Nous ne nous épargnerons pas le sang et les larmes, mais en faisant le pari que l’amour, le service et l’honneur en toute chose triompheront, nous pourrions rester dans l’espérance et la joie de vivre !

Nous avons la chance d’être royalistes et, donc, le devoir de servir le Roi, le Royaume, et les Français, gentes dames et gentilshommes !

Si la France est bien la fille aînée de l’Église, nous sommes, nous, ses enfants de cœur !

Notre raison d’exister, c’est le devoir, et plutôt que de glorifier la Déclaration des Droits de l’Homme, imaginons pour demain une Déclaration des Devoirs des Français !

Plaise à Dieu que l’amour de la France soit l’espérance qui guide nos députés de tout bord.