Faut-il manifester à Courbevoie ?

Par Olivier Perceval

L’antisémitisme qui se développe en France n’est pas qu’un problème juif, c’est un problème français, il est le résultat d’une immigration massive en provenance d’Afrique du Nord et subsaharienne, très majoritairement musulmane, dans notre pays.

Je me souviens encore, au lendemain du pogrom du 7 octobre du silence gêné à droite comme à gauche, sur l’horreur absolue du seul point de vue de l’humanité élémentaire, de beaucoup de nos politiciens soucieux de ne pas accroître la tension avec les quartiers islamisés.

Paradoxalement, plutôt que de provoquer de la compassion, ce fut le signal d’une campagne antisémite alimentée par la brutale réaction de l’armée israélienne à Gaza.

Rappelons-nous de la répression de l’armée française à Sétif contre des Algériens après l’assassinat de plus d’une centaine d’Européens le 8 mai 1945, à la suite d’une manifestation anticoloniale. Les jeunes militaires étaient devenus fous en voyant les corps mutilés atrocement de familles entières. On peut comprendre, avec le recul, sans l’approuver la violente réaction de Tsahal à Gaza.

Cet antisémitisme-là est nouveau car il s’appuie sur l’antisionisme, c’est-à-dire sur le conflit israélo-palestinien importé par cette masse de musulmans dans notre pays.

Autre paradoxe, nous devons en grande partie aux juifs de la gauche prolétarienne (la rue d’Ulm) et d’ailleurs, une propagande politique migratoire en phase avec le grand patronat. Tout le monde se rappelle la main jaune « Touche pas à mon pote » de SOS racisme et de ces inquisiteurs qui traquaient dans la moindre parole de leurs contradicteurs un relent de racisme, de pétainisme et d’antisémitisme , pour peu qu’ils aient mis en garde contre une immigration incontrôlée, en provoquant à chaque occasion des manifestations monstres ou tous les bobos et les paumés, produits indigents de notre éducation nationale, s’imaginaient communier dans le camp du bien contre le fascisme menaçant.

Aujourd’hui, les juifs sont horrifiés, et il y a de quoi, par les scènes de violence verbale, et même physique, qui s’exercent contre eux. Ils constituent aujourd’hui une bonne partie de l’électorat du RN, car il semble aujourd’hui que ce soit leur seul salut.

Le viol d’une enfant de 12 ans par d’autres enfants du même âge à Courbevoie montre que l’antisémitisme d’atmosphère est bien entré dans un bon nombre de foyers d’origine immigrée.

La France millénaire ne peut tolérer cela sur notre sol. Cette barbarie, comme toutes les barbaries, est une injure à notre civilisation chrétienne. Les juifs de France, sont Français et nul ne peut les atteindre sans atteindre la France.

Devant cette petite fille innocente violentée sur notre sol, nous devons nous interroger sur les résultats d’une politique migratoire irresponsable portée par la République depuis presqu’un demi-siècle avec le poids de culpabilisation véhiculé par le show-biz et les médias mainstream.

Nous sommes aujourd’hui, à l’Action française, solidaires des juifs français obligés de raser les murs en se cachant. Nous affirmons sans ambiguïté notre totale compassion pour la famille de la fillette atteinte par cette horreur moderne qui conduit à la corruption de l’innocence.

Oui, il faut manifester à Courbevoie !