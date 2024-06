Les UNS et les autres !

Guy Adain

Les Sans-culottes, les Rouges, les Verts, les Multicolores, les Républicains moroses, les Nuptiaux, les Horizontaux et, les plus beaux – les Renaissants – : voici les UNS !

Quant aux autres, ils n’ont pas le droit de cité !… ni même d’exister. Honte à ceux qui s’assemblent et se ressemblent.

Les quelques jours à venir, avant la date fatidique du 7 juillet 2024, sont donnés pour mettre à mort ces Rassemblés nationaux sur un air de haine ! Il faut insuffler dans le pays l’extrême-peur de l’adroite bête et de son barde ! Il convient de rendre impensable l’arrivée des autres et de leur barde au gouvernement de la République ! Tant pis si l’on prend le risque majeur de mettre le feu au pays… Le charretier mène son attelage en navigant à hue et surtout à dia au risque de verser dans les ornières. Il n’a peur de rien et conduit sa charrette des condamnés comme au bon vieux temps de la Terreur !

Et dire qu’il pourrait en être autrement, nous sommes Français d’abord, pas républicains ! Notre dernier roi, Louis Philippe, était roi des Français, pas roi des UNS ! Notre pays s’appelait la France et il n’y avait pas d’autres… et l’on comptait les gens de France en âmes ! De toutes les déclarations des politiciens, il n’en est pas une seule qui parle de la vraie France, celle de nos cœurs, celle que l’on ne voit plus ni avec les yeux, ni avec le cœur, car on a fini par l’oublier !

Chers autres, nous avons voté contre les UNS, parce que, quoi que l’on en dise, nous ne sommes pas que des veaux. Nous avons voté utile pour signifier aux UNS qu’ils pouvaient retourner à leurs chères études d’intelligents universels. Pour nous, Français de France, pieds ancrés dans le terroir et bras au ciel, nous nous souvenons du bel adage : Ah ! Si notre bon roi savait ?… Convaincus que nous étions que si le roi savait, tout pourrait aller mieux… et si l’adage a traversé les siècles, c’est qu’il y avait une part de vérité… C’était le temps béni des rois saints comme Louis, des rois bel et bon comme Philippe et Jean, soleil comme Louis XIV…

En ces temps troublés, je rêve de communiquer mon espérance aux autres gens de France, mon envie de royauté, mon envie d’avoir un roi et de croire possible son retour. Et le Roi, nous l’avons ! Dieu veuille qu’il nous revienne, la France souffre trop de son absence !

Je viens d’entendre cette question oiseuse : qui pour gouverner la France ? Mais le roi, bien sûr !!!