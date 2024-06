Guy Adain

Ça sent l’éther, l’odeur du temps est…dissolvante ! Déjà avec sa promesse de faiseurs de… Mirages, on pouvait douter, quand bien même ça puait l’embrouille et juste un peu le benzène. Et maintenant, dans le creuset national, il veut dissoudre l’Assemblée ! On peut toujours rêver de transmuer les Jacobins et autres Montagnards ou Girondins en hommes au cœur d’or !

Très vite le rappel des sans-culottes a sonné l’hallali ! Il faut traquer la Bête du Gévaudan et d’ailleurs… L’air est à la Haine ! Les Sujets sont précieux, pas les Électeurs ! Eux, les votants, on va leur expliquer où est le danger et qui il faut tuer virtuellement en premier !

L’odeur du temps est aussi chargée, si l’on hume profondément, on pourrait y reconnaître la fragrance du lys. Des gens de France en attente et en espérance ne manquent pas, c’est la France du bon sens populaire, une France douce, aimante, belle et fière… Royale !

Malheureusement, cette France est infiltrée par de mauvais esprits qui ne songent qu’à la détruire, ou la dissoudre dans un capharnaüm aux allures de bazar et souvent de souk !

Les quelques tueurs de France, bien sûr ne gagneront pas la partie, certes ils ont tué le Roi, mais ignorants qu’ils sont, ils n’ont pas vu son âme monter au ciel !!!

Le Roi d’aujourd’hui est le recours, nous serions bien inspirés de lui demander secours ; une grande majorité de Français n’ont pas voté, une autre a exprimé son mécontentement et son espoir d’un « Autre-chose ». Soyons cet « Autre-chose » !

Et si nous l’allions chercher !