La tension sensible en ce moment dans nos universités, et pas seulement à SciencesPo Paris, est significative d’un durcissement idéologique dangereux. Les passions peuvent faire oublier toute lucidité et conduire à des extrémités, à l’exemple des Etats-Unis.

Tension dans les universités: vers un durcissement idéologique dangereux – L’éditorial – Radio Notre Dame